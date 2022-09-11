В Туапсинском районе в ДТП с двумя иномарками погиб человек, пострадал 6-летний ребенок
Происшествия
11.09.2022 11:56
Авария произошла утром 11 сентября в районе 1 тыс. 429 км трассы М4 «Дон».
«По предварительным данным, около 6:00 38-летний водитель 1984 KIA Optima не выбрал безопасную скорость движения, выехал на полосу встречного движения и врезался в Porsche Cayenne», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» заместитель руководителя отдела пропаганды БДД УГИБДД МВД по Краснодарскому краю Павел Окружко.
В результате столкновения водитель KIA погиб на месте ДТП. В Porsche травмы получил 6-летний ребенок.
По факту аварии проводится проверка.
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