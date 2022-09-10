В Сочи двое молодых людей разбились на «семерке», вылетев с горной дороги

Фото ОГИБДД УВД Сочи

Смертельная авария произошла 9 сентября в 1:50 около аула Хаджико в Лазаревском районе.

По предварительным данным, 23-летний парень, не имеющий водительского удостоверения, управлял автомобилем ВАЗ-2107. Он не справился с управлением и врезался в деревянную опору ЛЭП и бетонное ограждение, а затем съехал в кювет.

В результате ДТП 21-летний пассажир погиб на месте от полученных травм. Водителя с серьезными травмами госпитализировали в больницу, сообщает отдел пропаганды БДД ОГИБДД УВД Сочи.

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