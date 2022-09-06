Под Горячим Ключом двое подростков разбились на легковушке, слетев с горной дороги

Фото отдела пропаганды БДД ОГИББ ОМВД по Горячему Ключу

Смертельное ДТП произошло 6 сентября в 0:10 на 28 км автодороги Горячий Ключ — Хадыженск.

По предварительным данным, 17-летний подросток ехал на автомобиле ВАЗ-2115 с 16-летним пассажиром из поселка Кутаис в сторону поселка Асфальтовая гора. На закруглении дороги влево, несовершеннолетний водитель не справился с управлением, съехал с проезжей части вправо, из-за чего автомобиль опрокинулся.

В результате аварии подросток-пассажир скончался на месте. Несовершеннолетний водитель получил тяжелые травмы. Его госпитализировали в реанимацию горбольницы Горячего Ключа. Сейчас за его жизнь борются медики.

Оба участника ДТП — жители Апшеронского района, сообщает отдел пропаганды БДД ОГИББ ОМВД по Горячему Ключу.

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