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Под Горячим Ключом двое подростков разбились на легковушке, слетев с горной дороги

Происшествия
06.09.2022 20:23
Ссылка https://kuban24.tv/item/pod-goryachim-klyuchom-dvoe-podrostkov-razbilis-na-legkovushke-sletev-s-gornoj-dorogi
Под Горячим Ключом двое подростков разбились на легковушке, слетев с горной дороги
Фото отдела пропаганды БДД ОГИББ ОМВД по Горячему Ключу

Смертельное ДТП произошло 6 сентября в 0:10 на 28 км автодороги Горячий Ключ — Хадыженск.

По предварительным данным, 17-летний подросток ехал на автомобиле ВАЗ-2115 с 16-летним пассажиром из поселка Кутаис в сторону поселка Асфальтовая гора. На закруглении дороги влево, несовершеннолетний водитель не справился с управлением, съехал с проезжей части вправо, из-за чего автомобиль опрокинулся.

В результате аварии подросток-пассажир скончался на месте. Несовершеннолетний водитель получил тяжелые травмы. Его госпитализировали в реанимацию горбольницы Горячего Ключа. Сейчас за его жизнь борются медики.

Оба участника ДТП — жители Апшеронского района, сообщает отдел пропаганды БДД ОГИББ ОМВД по Горячему Ключу.

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