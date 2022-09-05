В Краснодаре с начала года в ДТП погибли 30 человек

Фото пресс-службы администрации Краснодара

С начала года в краевой столице произошло 641 ДТП, из них 22 — за прошедшую неделю. В авариях с января погибли 30 человек, пострадали — 756, из них 164 — дети.

Почти 30% ДТП в Краснодаре происходят из-за того, что люди переходят проезжую часть вне пешеходных переходов. Об этом рассказал начальник управления гражданской защиты Виталий Казликин.

«Мы проанализировали произошедшие за последнее время аварийные ситуации и хотели бы обратить внимание на основные причины ДТП, которые приводят к гибели людей. Большинство таких аварий происходит в результате пересечения пешеходами дороги вне пешеходных переходов. Призываем жителей не рисковать своей жизнью и жизнью своих близких, переходить дорогу в положенном месте и только на зеленый сигнал светофора», — сказал Казликин.

Смертельными чаще всего становятся аварии, в которых сталкиваются разные категории транспорта. В частности, ДТП с участием легковых автомобилей и скутеров или мотоциклов, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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