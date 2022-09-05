В Адлерском районе Сочи мотоциклист столкнулся с такси

В Адлерском районе Сочи мотоциклист столкнулся с такси

Об инциденте стало известно вечером 4 сентября в соцсетях. Авария произошла возле остановки «Пансионат Фрегат» на улице Ленина.

Как сообщили очевидцы, водитель такси при перестроении направо сбил мотоциклиста, ехавшего по крайней правой полосе с превышением скоростного режима. Мотоциклист получил различные травмы, ему оказали медицинскую помощь.

Также в результате ДТП на дороге образовалась многокилометровая пробка.

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