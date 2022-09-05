В Адлерском районе Сочи мотоциклист столкнулся с такси
Происшествия
05.09.2022 10:58
Об инциденте стало известно вечером 4 сентября в соцсетях. Авария произошла возле остановки «Пансионат Фрегат» на улице Ленина.
Как сообщили очевидцы, водитель такси при перестроении направо сбил мотоциклиста, ехавшего по крайней правой полосе с превышением скоростного режима. Мотоциклист получил различные травмы, ему оказали медицинскую помощь.
Также в результате ДТП на дороге образовалась многокилометровая пробка.
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