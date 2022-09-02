В Сочи самосвал снес столб ЛЭП, оборвал провода и обесточил улицу

В Сочи самосвал снес столб ЛЭП, оборвал провода и обесточил улицу

ДТП произошло 2 сентября в 6:50 на улице Высокогорной в Хостинском районе.

Об аварии, оставившей без электричества жителей домов на улице Высокогорной, сообщили в соцсетях очевидцы. На кадрах виден лежащий на боку самосвал. Очевидцы пояснили, что грузовик врезался в столб и подмял иномарку.

По предварительным данным, водитель грузового автомобиля «Shacman» превысил скорость. На повороте самосвал занесло и он опрокинулся, повредив столб и линии электропередачи. Также он смял припаркованный Hyundai Creta.

В результате ДТП никто не пострадал, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды ОГИБДД УВД по Сочи.

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