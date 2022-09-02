В Сочи самосвал снес столб ЛЭП, оборвал провода и обесточил улицу
Происшествия
02.09.2022 18:10
ДТП произошло 2 сентября в 6:50 на улице Высокогорной в Хостинском районе.
Об аварии, оставившей без электричества жителей домов на улице Высокогорной, сообщили в соцсетях очевидцы. На кадрах виден лежащий на боку самосвал. Очевидцы пояснили, что грузовик врезался в столб и подмял иномарку.
По предварительным данным, водитель грузового автомобиля «Shacman» превысил скорость. На повороте самосвал занесло и он опрокинулся, повредив столб и линии электропередачи. Также он смял припаркованный Hyundai Creta.
В результате ДТП никто не пострадал, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды ОГИБДД УВД по Сочи.
Читайте также: в Сочи в ДТП с машиной каршеринга пострадали три человека.
Популярные новости
- Почти 3,6 млн человек отдохнули в Сочи в период высокого курортного сезона
- «А ведь сначала Горбачеву верили!» Каким останется в памяти россиян первый президент СССР?
- Темрюкский район: 9 поводов для отдыха на Таманском полуострове Краснодарского края
- Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
- В Центробанке рассказали, что валютные счета россиян стали «де-факто рублевыми»
- СМИ: таксопарки «Яндекса» через год могут столкнуться с дефицитом автомобилей