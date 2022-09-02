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В Сочи в ДТП с машиной каршеринга пострадали три человека

Происшествия
02.09.2022 14:08
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-v-dtp-s-mashinoj-karsheringa-postradali-tri-cheloveka
В Сочи в ДТП с машиной каршеринга пострадали три человека
Фото t.me/sochitypical

Авария с участием двух иномарок произошла 2 сентября около 8:00 на улице Перспективной.

По предварительным данным, 20-летний водитель каршерингового автомобиля Renault Kaptur, пересекая перекресток, не уступил дорогу ехавшему прямо по главной Chevrolet Cruze, за рулем которого был 53-летний мужчина.

В результате ДТП пострадали 3 человека, им оказали медпомощь на месте происшествия, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в ОМВД России по федеральной территории «Сириус».

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства и причины ДТП.

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