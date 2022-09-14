В Туапсинском районе во время пожара в бытовке погиб сторож орехового сада
Происшествия
14.09.2022 15:52
Пожар произошел 13 сентября около 22:40 в лесу на арендуемой территории.
«Пожар возник в вагончике, расположенном в ореховом саду между поселком Новомихайловское и селом Подхребтовое», — рассказал старший дознаватель ОНД и ПР Туапсинского района Павел Завязочников.
Прибывшие на место спасатели установили, что загорелось сооружение с деревянным каркасом, обшитое металлическими листами. Площадь пожара составила 24 кв. м.
При тушении пожара в бытовке обнаружили тело мужчины. Выяснилось, что он был сторожем орехового сада. Предположительно, причиной возгорания стало курение в постели.
Сейчас специалисты устанавливают личность арендатора земельного участка, пишет газета «Туапсинские вести».
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