В Туапсинском районе во время пожара в бытовке погиб сторож орехового сада

Фото tuapsevesti.ru

Пожар произошел 13 сентября около 22:40 в лесу на арендуемой территории.

«Пожар возник в вагончике, расположенном в ореховом саду между поселком Новомихайловское и селом Подхребтовое», — рассказал старший дознаватель ОНД и ПР Туапсинского района Павел Завязочников.

Прибывшие на место спасатели установили, что загорелось сооружение с деревянным каркасом, обшитое металлическими листами. Площадь пожара составила 24 кв. м.

При тушении пожара в бытовке обнаружили тело мужчины. Выяснилось, что он был сторожем орехового сада. Предположительно, причиной возгорания стало курение в постели.

Сейчас специалисты устанавливают личность арендатора земельного участка, пишет газета «Туапсинские вести».

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