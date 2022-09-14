В Кореновском районе после пожара в частном доме нашли тела двух человек

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Сообщение о пожаре в частном жилом доме на улице Южной в хуторе Казаче-Малеваном Кореновского района поступило в МЧС 14 сентября в 6:14.

На место прибыли пожарные расчеты. Они провели разведку и установили, что горит частный жилой дом. В 6:36 пожар локализовали, в 7:01 — ликвидировали открытое горение. Площадь пожара составила 70 кв. м. При тушении пожара в доме обнаружили тела двух человек.

На Кубани с начала года произошло более 7 тыс. 200 пожаров, в которых погибли 123 человека и пострадали 98 человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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