В Туапсинском районе в жестком лобовом ДТП пострадали четыре человека
Происшествия
15.11.2022 12:11
Авария произошла 14 ноября около 8:00 на 53 км автодороги «Джубга — Сочи — граница с Республикой Абхазией» около села Агой.
По предварительным данным, 54-летний водитель автомобиля Volkswagen Jetta не справился с управлением на мокрой дороге, допустил занос и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем Datsun On-Do под управлением 42-летнего мужчины.
В результате ДТП пострадали трое пассажиров Volkswagen и один пассажир Datsun. Их с травмами госпитализировали. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшей аварии, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram-канале.
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