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В Туапсинском районе в жестком лобовом ДТП пострадали четыре человека

Происшествия
15.11.2022 12:11
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-tuapsinskom-rajone-v-zhestkom-lobovom-dtp-postradali-chetyre-cheloveka
В Туапсинском районе в жестком лобовом ДТП пострадали четыре человека
Фото УГИБДД МВД по Краснодарскому краю

Авария произошла 14 ноября около 8:00 на 53 км автодороги «Джубга — Сочи — граница с Республикой Абхазией» около села Агой.

По предварительным данным, 54-летний водитель автомобиля Volkswagen Jetta не справился с управлением на мокрой дороге, допустил занос и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем Datsun On-Do под управлением 42-летнего мужчины.

В результате ДТП пострадали трое пассажиров Volkswagen и один пассажир Datsun. Их с травмами госпитализировали. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшей аварии, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram-канале.

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