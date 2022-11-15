Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Краснодарском крае в ДТП с грузовиком погибла пассажирка иномарки

Происшествия
15.11.2022 10:21
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-v-dtp-s-gruzovikom-pogibla-passazhirka-inomarki
В Краснодарском крае в ДТП с грузовиком погибла пассажирка иномарки
Фото t.me/spasateli_ASO

Смертельная авария произошла 14 ноября в 16:05 на 143 км федеральной автодороги «Кавказ» в Новокубанском районе.

По предварительным данным, 55-летний водитель автомобиля Renault Logan, двигаясь со стороны Армавира в сторону Кропоткина, не справился с управлением и наехал на разделительную полосу с барьером. От удара его по инерции отбросило на движущийся в попутном направлении грузовой автомобиль DAF, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды БДД УГИБДД МВД по Краснодарскому краю.

В результате ДТП от полученных травм скончалась на месте 51-летняя пассажирка Renault.

Читайте также: в Усть-Лабинском районе в ДТП с КамАЗом пострадал младенец.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Анапе ранивший ножом двоих полицейских мужчина стрелял в следователя
В Анапе ранивший ножом двоих полицейских мужчина стрелял в следователя
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
Монтаж всех пролетов нового Яблоновского моста между Краснодаром и Адыгеей завершили
Монтаж всех пролетов нового Яблоновского моста между Краснодаром и Адыгеей завершили
Комфорт и масштаб: в мае 2023 на курорте Miracleon в Анапе появятся четыре новых отеля
Комфорт и масштаб: в мае 2023 на курорте Miracleon в Анапе появятся четыре новых отеля
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Премьера «Дон Кихота» в Краснодарском краевом театре кукол. Фоторепортаж
  2. В Сочи восстановили магистральный водовод, поврежденный оползнем
  3. Мэр Краснодара раскритиковал затягивание процесса проектирования приюта для собак
  4. Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
  5. Когда троллейбус придет в «Немецкую деревню» и в «Губернский»
  6. В Новороссийске экологи нашли каптажный колодец начала 20 века
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях