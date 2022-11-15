В Краснодарском крае в ДТП с грузовиком погибла пассажирка иномарки
Происшествия
15.11.2022 10:21
Смертельная авария произошла 14 ноября в 16:05 на 143 км федеральной автодороги «Кавказ» в Новокубанском районе.
По предварительным данным, 55-летний водитель автомобиля Renault Logan, двигаясь со стороны Армавира в сторону Кропоткина, не справился с управлением и наехал на разделительную полосу с барьером. От удара его по инерции отбросило на движущийся в попутном направлении грузовой автомобиль DAF, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды БДД УГИБДД МВД по Краснодарскому краю.
В результате ДТП от полученных травм скончалась на месте 51-летняя пассажирка Renault.
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