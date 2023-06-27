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В Туапсинском районе в море утонул 44-летний турист из Москвы

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-tuapsinskom-rajone-v-more-utonul-44-letnij-turist-iz-moskvy
В Туапсинском районе в море утонул 44-летний турист из Москвы
Фото Чукичевой Ирины, «Кубань 24»

Несчастный случай произошел на пляже села Шепси.

По словам главного врача станции скорой медицинской помощи Туапсинского района Эмиля Гараева, очевидцы заметили тонущего в море мужчину и вызвали спасателей и скорую. Когда медики приехали на пляж, мужчина уже скончался. Погибшим оказался 44-летний приезжий из Москвы.

Еще один турист чуть не утонул в Бухте Инал. Отдыхающие вовремя заметили тонущего и вытащили его на берег. Медики скорой помощи оказали 46-летнему жителю Краснодара, после чего его госпитализировали в районную больницу, пишут «Туапсинские вести».

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