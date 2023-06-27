В Туапсинском районе в море утонул 44-летний турист из Москвы

Несчастный случай произошел на пляже села Шепси.

По словам главного врача станции скорой медицинской помощи Туапсинского района Эмиля Гараева, очевидцы заметили тонущего в море мужчину и вызвали спасателей и скорую. Когда медики приехали на пляж, мужчина уже скончался. Погибшим оказался 44-летний приезжий из Москвы.

Еще один турист чуть не утонул в Бухте Инал. Отдыхающие вовремя заметили тонущего и вытащили его на берег. Медики скорой помощи оказали 46-летнему жителю Краснодара, после чего его госпитализировали в районную больницу, пишут «Туапсинские вести».

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