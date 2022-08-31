В Туапсинском районе в море чуть не утонула женщина
Происшествия
31.08.2022 20:42
Инцидент произошел на пляже в поселке Новомихайловском. 36-летняя жительница Ставропольского края пошла купать в море и едва не утонула.
«В воде ей стало плохо. Она начала тонуть, — сообщила главный диспетчер Туапсинского района Светлана Величко.
К счастью, в тот момент поблизости находились люди. Они достали тонущую женщину из воды и вызвали бригаду скорой помощи.
Прибывшие на место медики оказали всю необходимую помощь и отвезли пострадавшую в Туапсинскую районную больницу № 2, сообщает «Туапсинские Вести».
Читайте также: в аквапарке Туапсинского района чуть не утонула 3-летняя девочка.
Популярные новости
- Время первых учеников: в Краснодаре 1 сентября откроют двери четыре новые школы
- ФК «Сочи» на матче с «Уралом» вручил футболку Кристиана Нобоа юному болельщику из Кургана
- Пандемия и санкции: какие принятые в Краснодарском крае законы помогли нам выжить и определили развитие региона
- Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
- Центральный аппарат СК взял на контроль дело о смерти младенца в больнице на Кубани
- Иск Дерипаски к Тинькову об оскорблении в соцсетях будут рассматривать в суде Московской области