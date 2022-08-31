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В Туапсинском районе в море чуть не утонула женщина

Происшествия
31.08.2022 20:42
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-tuapsinskom-rajone-v-more-chut-ne-utonula-zhenshhina
В Туапсинском районе в море чуть не утонула женщина
Фото Чукичевой Ирины, «Кубань 24»

Инцидент произошел на пляже в поселке Новомихайловском. 36-летняя жительница Ставропольского края пошла купать в море и едва не утонула.

«В воде ей стало плохо. Она начала тонуть, — сообщила главный диспетчер Туапсинского района Светлана Величко.

К счастью, в тот момент поблизости находились люди. Они достали тонущую женщину из воды и вызвали бригаду скорой помощи.

Прибывшие на место медики оказали всю необходимую помощь и отвезли пострадавшую в Туапсинскую районную больницу № 2, сообщает «Туапсинские Вести».

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