В аквапарке Туапсинского района чуть не утонула 3-летняя девочка

Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Семья из Ростовской области отдыхала в аквапарке в селе Лермонтово. По словам мамы девочки, она отвернулась всего несколько секунд, и ребенок пропал из видимости.

Трехлетнюю девочку обнаружили на дне бассейна. Очевидцы вызвали бригаду скорой помощи.

«Состояние ребенка тяжелое. К моменту приезда бригады скорой девочка находилась в коме. Неизвестно, сколько времени ребенок пробыл в воде», — рассказал главный врач станции скорой медицинской помощи Туапсинского района Эмиль Гараев.

Ребенка госпитализировали в Туапсинскую районную больницу № 2. Сейчас она находится под наблюдением врачей, пишет газета «Туапсинские вести».

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