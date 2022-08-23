В аквапарке Туапсинского района чуть не утонула 3-летняя девочка
Происшествия
23.08.2022 11:59
Семья из Ростовской области отдыхала в аквапарке в селе Лермонтово. По словам мамы девочки, она отвернулась всего несколько секунд, и ребенок пропал из видимости.
Трехлетнюю девочку обнаружили на дне бассейна. Очевидцы вызвали бригаду скорой помощи.
«Состояние ребенка тяжелое. К моменту приезда бригады скорой девочка находилась в коме. Неизвестно, сколько времени ребенок пробыл в воде», — рассказал главный врач станции скорой медицинской помощи Туапсинского района Эмиль Гараев.
Ребенка госпитализировали в Туапсинскую районную больницу № 2. Сейчас она находится под наблюдением врачей, пишет газета «Туапсинские вести».
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