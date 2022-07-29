В Анапе ребенок захлебнулся в бассейне, его увезли в больницу

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Инцидент произошел днем 29 июля на территории пансионата «Черное море». Ребенка отвезли в больницу. О его состоянии пока не сообщается.

Очевидцы рассказали в соцсетях, что мальчик начал тонуть в бассейне. Находившиеся рядом люди вытянули его со дна и вызвали скорую помощь. По их словам, когда ребенок тонул, его родители сидели в баре у бассейна.

Прибывшие на место медики увезли мальчика в больницу. По неподтвержденной информации, он находится в реанимации.

«По данному факту территориальным следственным отделом СКР по краю проводится доследственная проверка. Следователем устанавливаются обстоятельства произошедшего, проводятся необходимые проверочные мероприятия. По окончании проверки будет принято процессуальное решение», — сообщил интернет-порталу «Кубань 24» помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому Денис Сидоров.

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