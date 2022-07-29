В Краснодаре 3-месячная девочка выпала из коляски в салоне маршрутки
Происшествия
29.07.2022 19:53
Инцидент произошел днем 29 июля на улице Западный Обход. В результате происшествия младенец не получил серьезных травм.
«В полицию поступило сообщение о доставлении в медицинское учреждение 3,5-месячной девочки с ушибами. По предварительным данным, травмы получены в результате падения из коляски в салоне маршрутного автобуса», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД Краснодара Артем Коноваленко.
Он уточнил, что предварительно, родители ребенка не имеют претензий к водителю автобуса. Врачи осмотрели ребенка в больнице и оказали необходимую помощь. Сейчас девочка находится дома.
По данному факту полиция проводит проверку, по результатам которой примут законное процессуальное решение.
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