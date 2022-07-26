В Туапсинском районе двухлетний ребенок отравился жидкостью для розжига

Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Это произошло в поселке Новомихайловском. Ребенок 2,5 лет решил попробовать на вкус жидкость для розжига и отравился.

«Ребенка сначала госпитализировали в Туапсинскую районную больницу № 2, где оказали медицинскую помощь. Затем перевели в Туапсинскую центральную больницу № 1», — сообщила главный диспетчер Туапсинского района Светлана Величко.

По словам специалиста, жидкость для розжига имеет химический состав, представляющий опасность для человеческого организма при попадании внутрь, пишет газета «Туапсинские вести».

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