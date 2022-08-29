В Туапсинском районе в лобовом ДТП с самосвалом пострадали водитель и пассажир Land Rover

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Авария произошла 29 августа около 9:00 на 1444 км федеральной трассы М-4 «Дон» около транспортной развязки с поворотом на Джубгу.

По предварительным данным, 47-летний водитель автомобиля Land Rover выехал на полосу встречного движения и врезался в большегрузный автомобиль DAF, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды БДД УГИБДД МВД по Краснодарскому краю.

В результате столкновения пострадали водитель и пассажир внедорожника. По факту ДТП проводят проверку. Выясняют все обстоятельства произошедшего.

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