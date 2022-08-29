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В Туапсинском районе в лобовом ДТП с самосвалом пострадали водитель и пассажир Land Rover

Происшествия
29.08.2022 16:38
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-tuapsinskom-rajone-v-lobovom-dtp-s-samosvalom-postradali-voditel-i-passazhir-land-rover
В Туапсинском районе в лобовом ДТП с самосвалом пострадали водитель и пассажир Land Rover
Фото t.me/chp_sochi

Авария произошла 29 августа около 9:00 на 1444 км федеральной трассы М-4 «Дон» около транспортной развязки с поворотом на Джубгу.

По предварительным данным, 47-летний водитель автомобиля Land Rover выехал на полосу встречного движения и врезался в большегрузный автомобиль DAF, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды БДД УГИБДД МВД по Краснодарскому краю.

В результате столкновения пострадали водитель и пассажир внедорожника. По факту ДТП проводят проверку. Выясняют все обстоятельства произошедшего.

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