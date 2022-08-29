В Туапсинском районе в лобовом ДТП с самосвалом пострадали водитель и пассажир Land Rover
Происшествия
29.08.2022 16:38
Авария произошла 29 августа около 9:00 на 1444 км федеральной трассы М-4 «Дон» около транспортной развязки с поворотом на Джубгу.
По предварительным данным, 47-летний водитель автомобиля Land Rover выехал на полосу встречного движения и врезался в большегрузный автомобиль DAF, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды БДД УГИБДД МВД по Краснодарскому краю.
В результате столкновения пострадали водитель и пассажир внедорожника. По факту ДТП проводят проверку. Выясняют все обстоятельства произошедшего.
Читайте также: в Краснодаре в покореженной после ДТП легковушке зажало 22-летнюю девушку.
Популярные новости
- Время первых учеников: в Краснодаре 1 сентября откроют двери четыре новые школы
- В России рассматривают запрет рекламы фастфуда и газировки днем
- Пандемия и санкции: какие принятые в Краснодарском крае законы помогли нам выжить и определили развитие региона
- Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
- Курорты Краснодарского края стали самым популярным направлением для путешествий с кешбэком
- В Армавире двое 14-летних подростков на иномарке влетели в дерево