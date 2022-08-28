В Краснодаре в покореженной после ДТП легковушке зажало 22-летнюю девушку

Фото t.me/krd_tipich_ru

Авария с участием двух автомобилей произошла 28 августа в 5:40 в поселке Знаменском. В ДТП пострадали 3 человека.

По предварительным данным, 27-летний местный житель за рулем «Лада Приора» ехал по улице Заповедной со стороны улицы Виноградной в сторону улицы Свободной и на пересечении с улицей Светлой не уступил дорогу автомобилю марки Skoda, которым управлял 40-летний водитель. От удара оба автомобиля вылетели с дороги, врезались в бордюр и столб.

В результате ДТП пострадали три человека: оба водителя и 22-летняя супруга водителя отечественной легковушки. Женщину зажало в покореженной машине. На помощь вызвали спасателей, которые освободили пострадавшую при помощи специального оборудования. Всех пострадавших доставили в медучреждение для оказания помощи, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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