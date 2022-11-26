В Туапсинском районе в ДТП с пассажирским автобусом пострадал подросток
Происшествия
26.11.2022 12:06
Авария произошла утром 25 ноября на дороге Майкоп — Туапсе около села Кривенковского.
По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota превысил скорость на трассе и столкнулся с автобусом. В результате пострадал 13-летний пассажир легковой иномарки.
В ОГИБДД МВД России по Туапсинскому району рассказали, что в автобусе в момент ДТП пассажиров не было, поэтому никто не пострадал. Подросток не получил тяжелых травм благодаря тому, что был пристегнут, пишет газета «Туапсинские вести».
Читайте также: в Туапсинском районе легковушка выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком.
Популярные новости
- Как экологично утилизировать мусор?
- Казнить можно казнить: в обращении с пленными укронацисты берут пример с гитлеровцев
- Зима близко: на следующей неделе в Краснодарский край придет похолодание
- СК: во время стрельбы в Крымске погибли четыре человека, включая стрелка
- В Краснодаре закрасили портрет Децла, на его месте появился мурал с Василием Чапаевым
- В Краснодаре начали устанавливать новогодние елки