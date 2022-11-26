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В Туапсинском районе в ДТП с пассажирским автобусом пострадал подросток

Происшествия
26.11.2022 12:06
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-tuapsinskom-rajone-v-dtp-s-passazhirskim-avtobusom-postradal-podrostok
В Туапсинском районе в ДТП с пассажирским автобусом пострадал подросток
Фото "Туапсинские вести"

Авария произошла утром 25 ноября на дороге Майкоп — Туапсе около села Кривенковского.

По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota превысил скорость на трассе и столкнулся с автобусом. В результате пострадал 13-летний пассажир легковой иномарки.

В ОГИБДД МВД России по Туапсинскому району рассказали, что в автобусе в момент ДТП пассажиров не было, поэтому никто не пострадал. Подросток не получил тяжелых травм благодаря тому, что был пристегнут, пишет газета «Туапсинские вести».

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