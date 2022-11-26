В Туапсинском районе в ДТП с пассажирским автобусом пострадал подросток

Авария произошла утром 25 ноября на дороге Майкоп — Туапсе около села Кривенковского.

По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota превысил скорость на трассе и столкнулся с автобусом. В результате пострадал 13-летний пассажир легковой иномарки.

В ОГИБДД МВД России по Туапсинскому району рассказали, что в автобусе в момент ДТП пассажиров не было, поэтому никто не пострадал. Подросток не получил тяжелых травм благодаря тому, что был пристегнут, пишет газета «Туапсинские вести».

Читайте также: в Туапсинском районе легковушка выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком.