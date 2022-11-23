В Туапсинском районе легковушка выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком
Происшествия
23.11.2022 17:09
Авария произошла 23 ноября на автодороге «Дон».
По предварительной информации, легковой автомобиль выехал на встречную полосу движения и столкнулся с грузовиком. От удара «Ладу Приору» развернуло, машина получила серьезные повреждения. Ее водитель, им оказался 22-летний молодой человек, был доставлен в лечебное учреждение. Полицейские разбираются в обстоятельствах ДТП.
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