В Анапе 8-летний мальчик угнал микроавтобус отца и протаранил две машины во дворе

Фото t.me/pva_anapa

Инцидент произошел 21 ноября во дворе многоэтажки на Анапском шоссе.

О произошедшем сообщили очевидцы в соцсетях. На кадрах запечатлен движущийся микроавтобус. Автор видео сообщил, что за рулем находится маленький ребенок. Очевидец догнал микроавтобус, когда тот уже успел повредить несколько машин, и потребовал у ребенка выйти из кабины.

Полицейские установили личность водителя автомобиля Ford Transit. Микроавтобусом управлял восьмилетний мальчик. Ребенок сам забрался в микроавтобус своего отца. В замке зажигания остались ключи. Мальчик запустил двигатель и начал маневрировать по придомовой территории. Не справившись с управлением, ребенок наехал на две припаркованные иномарки. Произошедшее заметил мужчина, который ехал на велосипеде, и рассказал о случившемся наряду ДПС, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Инспекторы ГИБДД прибыли на место и обнаружили мальчика на переднем сидении Ford Transit. Отца ребенка нашли, вместе с сыном его доставили в отделение по делам несовершеннолетних. В отношении мужчины составили материалы, которые передадут в административную комиссию для принятия решения.

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