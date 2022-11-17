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В Краснодарском крае 16-летний подросток сел за руль ВАЗ и перевернулся

Происшествия
17.11.2022 12:41
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-16-letnij-podrostok-sel-za-rul-vaz-i-perevernulsya
В Краснодарском крае 16-летний подросток сел за руль ВАЗ и перевернулся
Фото отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Авария произошла 16 октября около 15:00 в поселке Южном в Динском районе.

По предварительным данным, 16-летний подросток сел за руль ВАЗ-21144. Он выбрал небезопасную скорость движения и не справился с управлением, из-за чего машина перевернулась на бок на обочине. В результате ДТП подросток получил травмы, его госпитализировали.

По факту аварии проводят проверку, сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram-канале.

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