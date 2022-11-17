В Краснодарском крае 16-летний подросток сел за руль ВАЗ и перевернулся
Происшествия
17.11.2022 12:41
Авария произошла 16 октября около 15:00 в поселке Южном в Динском районе.
По предварительным данным, 16-летний подросток сел за руль ВАЗ-21144. Он выбрал небезопасную скорость движения и не справился с управлением, из-за чего машина перевернулась на бок на обочине. В результате ДТП подросток получил травмы, его госпитализировали.
По факту аварии проводят проверку, сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram-канале.
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