В Туапсинском районе в ДТП перевернулась иномарка, пострадали два человека
Происшествия
28.09.2022 18:08
Авария произошла в селе Агуй-Шапсуг 28 сентября около 16:00. Последствия ДТП попали на видео.
На кадрах видно, что автомобиль после столкновения перевернулся на крышу. По словам очевидца, пострадал один человек.
«Есть пострадавший. Парень в крови», — сказал автор ролика.
По данным ГИБДД, 62-летний водитель Toyota Auris, по предварительным данным, выехал на встречную полосу и столкнулся с Nissan Martch, которым управлял 46-летний мужчина. Затем Toyota отбросило на дорожный знак и дерево.
В результате ДТП пострадали водитель и пассажир Toyota. Пассажира госпитализировали. По факту аварии проводится проверка, сообщает отдел пропаганды БДД УГИБДД МВД по Краснодарскому краю.
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