В Туапсинском районе в ДТП перевернулась иномарка, пострадали два человека

Фото t.me/gibdd123region

Авария произошла в селе Агуй-Шапсуг 28 сентября около 16:00. Последствия ДТП попали на видео.

На кадрах видно, что автомобиль после столкновения перевернулся на крышу. По словам очевидца, пострадал один человек.

«Есть пострадавший. Парень в крови», — сказал автор ролика.

По данным ГИБДД, 62-летний водитель Toyota Auris, по предварительным данным, выехал на встречную полосу и столкнулся с Nissan Martch, которым управлял 46-летний мужчина. Затем Toyota отбросило на дорожный знак и дерево.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир Toyota. Пассажира госпитализировали. По факту аварии проводится проверка, сообщает отдел пропаганды БДД УГИБДД МВД по Краснодарскому краю.

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