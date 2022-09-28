В Анапе иномарка сбила на пешеходном переходе двух человек

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Авария произошла 28 сентября в 14:10 на улице Шевченко, 99. Пострадали 15-летняя школьница и 21-летняя девушка.

По предварительным данным, водитель Volkswagen Passat совершил наезд на девушек, переходивших дорогу по «зебре». Девочка получила ссадины и ушибы.

«Вторая девушка отправлена в медучреждение на осмотр», — рассказала интернет-порталу «Кубань 24» начальник отдела пропаганды БДД УГИБДД МВД по Краснодарскому краю Ирина Заватская.

По факту ДТП проводится проверка.

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