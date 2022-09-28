В Каневском районе иномарка врезалась в дерево, пострадали женщина и ребенок
Происшествия
28.09.2022 16:26
ДТП, в котором пострадали женщина-водитель и ее несовершеннолетний пассажир, произошло 27 сентября на трассе Каневская — Березанская.
По предварительным данным, 48-летняя женщина за рулем Mitsubishi ASX не справилась с управлением. Машина съехала с дороги и врезалась в дерево.
Водителя и ребенка, находившегося в машине, доставили в Каневскую ЦРБ, пишет газета «Каневские зори».
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