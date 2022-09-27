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В Анапе легковушка сорвалась с обрыва и превратилась в груду металла

Происшествия
27.09.2022 09:17
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-legkovushka-sorvalas-s-obryva-i-prevratilas-v-grudu-metalla
В Анапе легковушка сорвалась с обрыва и превратилась в груду металла
Фото пресс-службы ОМВД России по городу Анапе

Информация о происшествии в районе улицы Таманской поступила в ОМВД России по Анапе около полуночи 27 сентября.

Двое жителей Краснодара приехали на машине полюбоваться ночным морем. Неожиданно их «Лада Приора» покатилась в сторону обрыва. Мужчина и женщина, находившиеся в этот момент в салоне, испугались, что не успеют остановить автомобиль. Они в последний момент успели выпрыгнуть и не пострадали.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции и МЧС. Они помогли достать из разбитой машины личные вещи граждан.

«Жизни и здоровью участников происшествия ничего не угрожает, автомобиль восстановлению не подлежит», — сообщает пресс-служба ОМВД России по городу Анапе.

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