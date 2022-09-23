В центре Краснодара иномарка после ДТП врезалась в дерево и перевернулась
Авария произошла 23 сентября в 15:40 на улице Гаврилова. На перекрестке столкнулись автомобили Toyota и Mitsubishi.
По улице Гаврилова за рулем автомобиля Toyota ехал 32-летний местный житель. Поворачивая на улицу Брянскую, водитель не убедился в безопасности маневра и не уступил дорогу ехавшему навстречу автомобилю Mitsubishi.
В результате произошло столкновение машин. От удара водитель Mitsubishi потерял управление, наехал на бордюр, врезался в дерево и перевернулся на крышу. Оба автовладельца живы — никто не пострадал.
«Выяснилось, что водитель автомобиля Mitsubishi не вписан в страховой полис транспортного средства. В его отношении составили административный протокол, предусматривающий штраф в размере 500 рублей. По факту ДТП проводится проверка», — сообщил интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.
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