В Краснодаре водитель иномарки сбил женщину и скрылся с места ДТП
Происшествия
23.09.2022 17:07
Авария произошла 23 сентября в 6:30 на улице Промышленной. Видеоролик с моментом происшествия опубликовали очевидцы в социальных сетях.
Водитель автомобиля, предварительно марки Nissan, двигаясь по улице Промышленной в сторону Садовой, сбил женщину-пешехода, переходившую дорогу по «зебре». После чего скрылся с места ДТП.
Пострадавшая получила множественные повреждения. Судя по видео, она ударилась лицом об асфальт. Ее доставили в больницу, где назначили амбулаторное лечение.
«В настоящее время устанавливается личность водителя, проводится проверка», — сообщил интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.
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