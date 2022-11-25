В Туапсинском районе установили антивандальный теннисный стол

Видео канала «Кубань 24»

Залили и установили бетонный теннисный стол жители хутора Папоротный.

Жесткий каркас соорудили из профтрубы, затем смонтировали. Когда раствор застыл, бетон тщательно зашлифовали. Говорят, такой инвентарь с антивандальным эффектом гарантирует занятия спортом на долгие годы.

На теннисного тяжеловеса активисты нанесли разметку, установили сетку, и, конечно, опробовали свое творение в деле. Со своими ракетками и мячиком теперь любой прохожий в хуторе сможет сыграть партию.

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