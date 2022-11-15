В Сочи на реконструкцию теннисных кортов направят почти 10 млн рублей

Фото пресс-службы администрации Сочи

В Сочи планируется реконструкция и плановый ремонт тренировочной базы спортивной школы № 9. На эти цели из бюджета города выделили почти 10 млн рублей.

Три грунтовых теннисных корта и один корт с профессиональным покрытием «Хард» расположены в парке «Ривьера». В настоящее время ведутся работы по замене покрытия. Уже установили ограждение вокруг кортов, уличное освещение — энергосберегающие светодиодные светильники, а также поменяли брусчатку. Трибуны оборудовали новыми креслами для зрителей.

В настоящее время в спортшколе № 9 тренируется свыше 300 человек. У многих воспитанников есть спортивные разряды. На кортах проводят турниры от первенства школы до всероссийских. Также реализуются проекты «Сочинское долголетие» в рамках нацпроекта «Спорт — норма жизни» для ветеранов и любителей тенниса.

В последний раз инфраструктуру теннисных кортов обновляли более 10 лет назад. В прошлом году отремонтировали душевой павильон. В следующем году планируется его масштабная реконструкция — обновят фасад и кровлю, согласно общей концепции парка «Ривьера», сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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