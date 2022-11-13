В Сочи появится новый детский сад и спортивный комплекс с ледовой ареной в селе Горное Лоо
Об этом 13 ноября сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский после рабочего объезда.
По словам главы города-курорта, в селе Горное Лоо Лазаревского района живут более 4 тыс. человек. Этот населенный пункт самый большой в округе. Во время встречи с жителями обсудили концепцию развития села и планы по строительству соцобъектов.
«По Генплану здесь планируем детский сад и блок для детсада № 72 на улице Обзорной. А на улице Камчатской — новый центр допобразования на 500 учащихся. Для спортсменов и молодежи внесли в проект многофункциональный комплекс на улице Лооской с искусственным льдом и универсальными игровыми залами для развития зимних видов спорта. Теперь ждем замечаний и предложений от наших жителей Финальный вариант Генплана будет утвержден только после того, как его поддержат сочинцы», — написал Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале.
Он также добавил, что в населенном пункте в этом году отреставрировали памятник героям Великой Отечественной войны. Дальнейшее благоустройство территории рядом с памятником глава Сочи взял под контроль. В планах также расширить пространство для семейного отдыха.
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