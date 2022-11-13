Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Сочи появится новый детский сад и спортивный комплекс с ледовой ареной в селе Горное Лоо

Общество
13.11.2022 12:27
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-poyavitsya-novyj-detskij-sad-i-sportivnyj-kompleks-s-ledovoj-arenoj-v-sele-gornoe-loo
В Сочи появится новый детский сад и спортивный комплекс с ледовой ареной в селе Горное Лоо
Фото t.me/officialsochi

Об этом 13 ноября сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский после рабочего объезда.

По словам главы города-курорта, в селе Горное Лоо Лазаревского района живут более 4 тыс. человек. Этот населенный пункт самый большой в округе. Во время встречи с жителями обсудили концепцию развития села и планы по строительству соцобъектов.

«По Генплану здесь планируем детский сад и блок для детсада № 72 на улице Обзорной. А на улице Камчатской — новый центр допобразования на 500 учащихся. Для спортсменов и молодежи внесли в проект многофункциональный комплекс на улице Лооской с искусственным льдом и универсальными игровыми залами для развития зимних видов спорта. Теперь ждем замечаний и предложений от наших жителей Финальный вариант Генплана будет утвержден только после того, как его поддержат сочинцы», — написал Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что в населенном пункте в этом году отреставрировали памятник героям Великой Отечественной войны. Дальнейшее благоустройство территории рядом с памятником глава Сочи взял под контроль. В планах также расширить пространство для семейного отдыха.

Читайте также: на Кубани одновременно строят более 60 школ и детских садов.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Первый снег в Краснодаре прогнозируется на 18-20 ноября
Первый снег в Краснодаре прогнозируется на 18-20 ноября
В Краснодарском крае КамАЗ на встречке протаранил грузовик и легковушку, один человек погиб
В Краснодарском крае КамАЗ на встречке протаранил грузовик и легковушку, один человек погиб
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Бывший мэр Краснодара Евгений Первышов стал участником подразделения «Каскад» в зоне СВО
Бывший мэр Краснодара Евгений Первышов стал участником подразделения «Каскад» в зоне СВО
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. В Сочи в парке «Южные культуры» второй раз за год зацвела японская айва
  2. В Ставропольском крае школьник убил одноклассника на перемене из-за испачканного мелом пиджака
  3. В Краснодарском крае задержали подозреваемых в краже 60 млн рублей со счетов покойников
  4. Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
  5. В Госдуме предложили запретить видеоигры, пропагандирующие жестокость
  6. Ограничение работы аэропортов в Краснодарском крае продлили до 21 ноября
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях