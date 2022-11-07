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Кондратьев: на Кубани одновременно строят более 60 школ и детских садов

Общество
07.11.2022 15:58
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-na-kubani-odnovremenno-stroyat-bolee-60-shkol-i-detskih-sadov
Кондратьев: на Кубани одновременно строят более 60 школ и детских садов

Ход строительства соцобъектов обсудили на совещании, которое провел губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

На совещании присутствовал сенатор от Кубани в Совете Федерации Федерального собрания РФ Алексей Кондратенко. Вениамин Кондратьев отметил, что в крае продолжается строительство соцобъектов, так как это не только показатель стабильности в регионе, но и качества жизни кубанцев.

«Сегодня одномоментно в стройке находится 36 общеобразовательных и 27 дошкольных учреждений. В 2022 году мы открыли 11 школ. До конца года должны сдать еще 5 — в Анапе, Динском, Кущевском районах и два в Новороссийске. Такого темпа не было никогда, и мы должны его сохранить», — добавил губернатор.

По словам замглавы региона Евгения Наумова, в этом году построили 9 новых детсадов и 4 выкупили у застройщиков. До конца года достроят еще 2 детсада на 510 мест в Краснодаре.

«Были риски не успеть ввести в эксплуатацию три ДДУ на 700 мест в Анапе, Курганинске, Славянске, поэтому приняли решение перенести их на 2023 год», — добавил вице-губернатор.

Вениамин Кондратьев добавил, что в 2023 году важно достроить 15 школ почти на 12,9 тыс. мест и 21 детский сад на 4 тыс. мест, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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