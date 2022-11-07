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В Сочи за парты новой высокогорной школы в микрорайоне Мамайка сели 692 ученика

Общество
07.11.2022 11:11
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-za-party-novoj-shkoly-v-mikrorajone-mamajka-seli-692-shkolnika
В Сочи за парты новой высокогорной школы в микрорайоне Мамайка сели 692 ученика
Фото t.me/minkovaanna23

Об этом 7 ноября сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

«Это долгожданный проект — стройка длилась почти 2 года. Участок площадью 3 га очень сложный по геологии и рельефу, поэтому 8 учебных корпусов школы № 19, рассчитанной на 800 учащихся, и спортивный хаб построены в разных уровнях. Здания связаны между собой переходными галереями. Уникальность этой школы еще и в том, что она — самая многонациональная в крае — здесь начали учиться дети 68 национальностей», — написала Анна Минькова в Telegram.

Вице-губернатор добавила, что летом восьмой корпус школы будет превращаться в круглосуточный оздоровительный лагерь. С территории школы есть отдельный выход на специально оборудованный детский пляж. Лагерь сможет принимать 100 школьников в смену. Школу построили в рамках нацпроекта «Образование».

Читайте также: в Сочи в День народного единства открыли новую школу в микрорайоне Мамайка.

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