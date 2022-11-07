В Сочи за парты новой высокогорной школы в микрорайоне Мамайка сели 692 ученика

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Об этом 7 ноября сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

«Это долгожданный проект — стройка длилась почти 2 года. Участок площадью 3 га очень сложный по геологии и рельефу, поэтому 8 учебных корпусов школы № 19, рассчитанной на 800 учащихся, и спортивный хаб построены в разных уровнях. Здания связаны между собой переходными галереями. Уникальность этой школы еще и в том, что она — самая многонациональная в крае — здесь начали учиться дети 68 национальностей», — написала Анна Минькова в Telegram.

Вице-губернатор добавила, что летом восьмой корпус школы будет превращаться в круглосуточный оздоровительный лагерь. С территории школы есть отдельный выход на специально оборудованный детский пляж. Лагерь сможет принимать 100 школьников в смену. Школу построили в рамках нацпроекта «Образование».

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