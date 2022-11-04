В Сочи в День народного единства открыли новую школу в микрорайоне Мамайка

Фото t.me/AlekseiKopaigorodskii

Самую крупную в Сочи и самую многонациональную на Кубани школу открыли 4 ноября. Школа рассчитана на 800 мест, в ней учатся представители 68 наций.

Об открытии школы рассказал мэр Сочи Алексей Копайгородский.

«Сегодня в Сочи на Мамайке мы открыли крупнейшую в городе школу. Ее ждали сотни семей. Для города это стратегический объект образования. В микрорайоне проживает около 40 тыс. человек. А своего учебного заведения здесь не было никогда», — написал Копайгородский в Telegram.

Школу построили по нацпроекту «Образование» при поддержке Президента РФ. Строительство велось под личным контролем губернатора Краснодарского края Вениамина Ивановича Кондратьева.

«Сегодня дети и родители впервые осмотрели новые помещения всех восьми корпусов, оборудованные по самым современным стандартам. В школе работает свой медицинский центр, построен целый спортивный хаб. Совсем скоро в ней откроются различные кружки. Проект для Краснодарского края уникальный. В дни каникул один из корпусов будет действовать, как летний круглосуточный лагерь для наших детей», — сказал Копайгородский.

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