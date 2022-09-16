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В Туапсинском районе туриста из Москвы арестовали на сутки за непристойное поведение на пляже

Происшествия
16.09.2022 19:22
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-tuapsinskom-rajone-turista-iz-moskvy-arestovali-na-sutki-za-nepristojnoe-povedenie-na-plyazhe
В Туапсинском районе туриста из Москвы арестовали на сутки за непристойное поведение на пляже
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Такое решение принял Туапсинский районный суд, рассмотрел материал об административном правонарушении в отношении 58-летнего мужчины.

Сотрудники полиции во время мониторинга интернет-сообществ выявили видео, на котором четверо людей вели себя непристойно и вызывающе на пляже в поселке Южном. При проверке информации, правоохранители установили личность одного из участников видео и задержали его. Им оказался житель Москвы.

Рассмотрев материалы административного дела, суд признал мужчину виновным и назначил ему 1 сутки административного ареста, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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