В Туапсинском районе туриста из Москвы арестовали на сутки за непристойное поведение на пляже
Происшествия
16.09.2022 19:22
Такое решение принял Туапсинский районный суд, рассмотрел материал об административном правонарушении в отношении 58-летнего мужчины.
Сотрудники полиции во время мониторинга интернет-сообществ выявили видео, на котором четверо людей вели себя непристойно и вызывающе на пляже в поселке Южном. При проверке информации, правоохранители установили личность одного из участников видео и задержали его. Им оказался житель Москвы.
Рассмотрев материалы административного дела, суд признал мужчину виновным и назначил ему 1 сутки административного ареста, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
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