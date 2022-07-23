В Туапсинском районе смерч вышел из моря на берег

В Туапсинском районе смерч вышел из моря на берег

В Краснодарском крае до конца суток 23 июля действует штормовое предупреждение из-за непогоды. Вечером 22 июля в море у берегов Туапсинского района заметили смерчи.

«В акватории Черного моря в поселке Небуг образовался смерч, который вышел на сушу. Разрушений и пострадавших нет», — говорится в сообщении Оперативного штаба Краснодарского края.

По прогнозу синоптиков, 23 июля на Черноморском побережье также существует опасность формирования смерчей. Жителей и гостей курортов Краснодарского края просят соблюдать все необходимые меры безопасности и временно отказаться от отдыха на пляжах.

Читайте также: в Сочи и Краснодаре после сильных дождей подтопило 23 двора, 5 многоэтажек и дороги.