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В Туапсинском районе смерч вышел из моря на берег

Происшествия
23.07.2022 10:32
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-tuapsinskom-rajone-smerch-vyshel-iz-morya-na-bereg
В Туапсинском районе смерч вышел из моря на берег
В Туапсинском районе смерч вышел из моря на берег

В Краснодарском крае до конца суток 23 июля действует штормовое предупреждение из-за непогоды. Вечером 22 июля в море у берегов Туапсинского района заметили смерчи.

«В акватории Черного моря в поселке Небуг образовался смерч, который вышел на сушу. Разрушений и пострадавших нет», — говорится в сообщении Оперативного штаба Краснодарского края.

По прогнозу синоптиков, 23 июля на Черноморском побережье также существует опасность формирования смерчей. Жителей и гостей курортов Краснодарского края просят соблюдать все необходимые меры безопасности и временно отказаться от отдыха на пляжах.

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