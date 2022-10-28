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В Туапсинском районе с начала года незаконно вырубили деревья на 574 млн рублей

Происшествия
28.10.2022 14:12
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-tuapsinskom-rajone-s-nachala-goda-nezakonno-vyrubili-derevya-na-574-mln-rublej
В Туапсинском районе с начала года незаконно вырубили деревья на 574 млн рублей
Фото пресс-службы минприроды Краснодарского края

Вопросы незаконной рубки обсудили на межведомственном совещании в управлении лесного хозяйства министерства природных ресурсов Краснодарского края.

В лесах Туапсинского района с начала года установили 111 фактов незаконной вырубки деревьев. Общий объем — 3 тыс. 232 куб. м. Из них 68% выявлено в границах Джубгского, Пшишского и Туапсинского лесничества.

Сумма ущерба — 574 млн рублей или 76% от показателя по региону, сообщает пресс-служба минприроды Краснодарского края в Telegram.

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