В Туапсинском районе с начала года незаконно вырубили деревья на 574 млн рублей
Происшествия
28.10.2022 14:12
Вопросы незаконной рубки обсудили на межведомственном совещании в управлении лесного хозяйства министерства природных ресурсов Краснодарского края.
В лесах Туапсинского района с начала года установили 111 фактов незаконной вырубки деревьев. Общий объем — 3 тыс. 232 куб. м. Из них 68% выявлено в границах Джубгского, Пшишского и Туапсинского лесничества.
Сумма ущерба — 574 млн рублей или 76% от показателя по региону, сообщает пресс-служба минприроды Краснодарского края в Telegram.
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