В Туапсинском районе с начала года незаконно вырубили деревья на 574 млн рублей

Фото пресс-службы минприроды Краснодарского края

Вопросы незаконной рубки обсудили на межведомственном совещании в управлении лесного хозяйства министерства природных ресурсов Краснодарского края.

В лесах Туапсинского района с начала года установили 111 фактов незаконной вырубки деревьев. Общий объем — 3 тыс. 232 куб. м. Из них 68% выявлено в границах Джубгского, Пшишского и Туапсинского лесничества.

Сумма ущерба — 574 млн рублей или 76% от показателя по региону, сообщает пресс-служба минприроды Краснодарского края в Telegram.

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