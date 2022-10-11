Под Геленджиком при строительстве дороги для джипинга Маркотху причинили ущерб на 13 млн рублей

Фото t.me/proc_23

Факт незаконной рубки леса и повреждения слоя почвы выявила прокуратура во время проверки соблюдения природоохранного законодательства на особо охраняемой природной территории регионального значения природного парка «Маркотх».

Установили, что на территории парка неизвестные выкорчевали с корнями 14 деревьев и 17 кустарников на сумму 3,8 млн рублей. Кроме того, злоумышленники повредили верхний слой почвы, так как предположительно, пытались проложить через природный парк дорогу. По данным специалистов, причиненный почве ущерб превысил 9,1 млн рублей. Частично были повреждены деревья и кустарники еще на 62 тыс. рублей.

Общая сумма ущерба природному парку «Маркотх» превысила 13 млн рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Материалы проверки прокуратура направила в полицию. Там возбудили уголовное дело о нарушении режима ООПТ и природных объектов. Следствие устанавливает обстоятельства произошедшего. Расследование находится под контролем прокуратуры.

Предположительно, злоумышленники рубили деревья и расчищали место для дороги, которая предназначалась для катания туристов на джипах.

Читайте также: в Староминском районе около школы незаконно вырубили три сосны на 1,2 млн рублей.