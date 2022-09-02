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В Староминском районе около школы незаконно вырубили три сосны на 1,2 млн рублей

Происшествия
02.09.2022 10:36
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-starominskom-rajone-okolo-shkoly-nezakonno-vyrubili-tri-sosny-na-1-2-mln-rublej
В Староминском районе около школы незаконно вырубили три сосны на 1,2 млн рублей

Уголовное дело по факту незаконной рубки не отнесенных к лесным насаждениям деревьев возбудили после проверки прокуратуры.

Во время проверки установили, что при проведении демонтажа зданий столовой и спортзала средней школы № 2 имени Героя Советского Союза А. А. Артюха незаконно спили три сосны. Порубочного билета на спил сосен не выдавали, компенсационные выплаты за уничтоженные деревья не производились. Общий ущерб превысил 1,2 млн рублей.

Материалы проверки направили в полицию. Там возбудили уголовное дело о незаконной рубке деревьев. Расследовании продолжается, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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