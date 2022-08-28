В Краснодарском крае агрария будут судить за незаконную вырубку деревьев на 26 млн рублей

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Расследование уголовного дела о незаконной вырубке леса завершили в Кореновском районе.

По данным следствия, управляющий сельскохозяйственной фирмы на окраине станицы Платнировской и в пределах хутора Казачий без разрешительных документов спилил в лесозащитных полосах 660 деревьев лиственных пород, чтобы увеличить площадь участка. Ущерб превысил 26 млн рублей.

Возбудили уголовное дело о незаконной рубке лесных насаждений. Расследование завершили, материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направили в Кореновский районный суд, сообщает портал «МВД Медиа».

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