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В Краснодарском крае агрария будут судить за незаконную вырубку деревьев на 26 млн рублей

Происшествия
28.08.2022 09:17
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-agrariya-budut-sudit-za-nezakonnuyu-vyrubku-derevev-na-26-mln-rublej
В Краснодарском крае агрария будут судить за незаконную вырубку деревьев на 26 млн рублей
Фото Pexels, pixabay.com

Расследование уголовного дела о незаконной вырубке леса завершили в Кореновском районе.

По данным следствия, управляющий сельскохозяйственной фирмы на окраине станицы Платнировской и в пределах хутора Казачий без разрешительных документов спилил в лесозащитных полосах 660 деревьев лиственных пород, чтобы увеличить площадь участка. Ущерб превысил 26 млн рублей.

Возбудили уголовное дело о незаконной рубке лесных насаждений. Расследование завершили, материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направили в Кореновский районный суд, сообщает портал «МВД Медиа».

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