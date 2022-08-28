В Краснодарском крае агрария будут судить за незаконную вырубку деревьев на 26 млн рублей
Происшествия
28.08.2022 09:17
Расследование уголовного дела о незаконной вырубке леса завершили в Кореновском районе.
По данным следствия, управляющий сельскохозяйственной фирмы на окраине станицы Платнировской и в пределах хутора Казачий без разрешительных документов спилил в лесозащитных полосах 660 деревьев лиственных пород, чтобы увеличить площадь участка. Ущерб превысил 26 млн рублей.
Возбудили уголовное дело о незаконной рубке лесных насаждений. Расследование завершили, материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направили в Кореновский районный суд, сообщает портал «МВД Медиа».
Читайте также: в Апшеронском районе «черный лесоруб» спилил деревья на 12 млн рублей.
Популярные новости
- Модный лук для школы — 2022: что рекомендуют подросткам популярные блогеры
- Организаторы фестиваля «Александровская крепость» заявили, что выступление Манижи состоится
- Пандемия и санкции: какие принятые в Краснодарском крае законы помогли нам выжить и определили развитие региона
- Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
- В Геленджике произошел пожар в гостинице на площади 200 кв. метров
- Краснодарский театр драмы в сентябре представит макротрагикомедию «Космос»