В Туапсинском районе с 80-й годовщиной победы в Сталинградской битве поздравили Петра Лоншакова

Житель Туапсинского района Петр Лоншаков участвовал в обороне Сталинграда. Сейчас ему 99 лет. По поручению депутата Госдумы Сергея Алтухова ветерана поздравили с 80-й годовщиной победы в Сталинградской битве.

Депутат подчеркнул, что нужно использовать каждую возможность встретиться с ветеранами.

«С каждым годом все меньше и меньше живых свидетелей тех героических событий. И стоит использовать каждую возможность прикоснуться к живой истории — послушать и поговорить, помочь, чем можем», — сказал Алтухов.

В этом году Петр Лоншаков отметит свое 100-летие. Он родился в Воронеже, оттуда же в июне 1942 года ушел на фронт. После ускоренной учебы в Ташкентском пехотном училище он попал на Юго-Западный фронт под Сталинград минометчиком в 1034-й полк 293-й стрелковой дивизии. Полк шел в направлении Сталинграда по бездорожью по ночам. От Серафимовичей они с боями двинулись в направлении Распопинской, и далее на Клетскую и Калач, замкнув окружение вокруг немецких войск.

В бою под селением Пять курганов Лоншаков был ранен. В 1943 году воевал под Харьковом. В 1966 году ветеран с семьей переехал в поселок Новомихайловский и устроился на работу в пионерский лагерь «Орленок».

Несмотря на возраст, Петр Лоншаков сохраняет бодрость духа и ясность ума. Он внимательно следит за событиями в новых регионах и сопереживает российским солдатам, участвующим в СВО.

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