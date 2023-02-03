Ветеран труда из Лабинского района Агния Доровикова отметила 100-летний юбилей
Агния Доровикова родилась 3 февраля 1923 года в Перми. В годы Великой Отечественной войны работала на благо Победы, имеет звания «Ветеран труда» (труженик тыла).
Большую часть жизни Агния Доровикова провела в Ростовской области, где работала учетчиком, бухгалтером и обычной рабочей.
С вековым юбилеем ветерана поздравил глава Лабинского района Владимир Забураев.
«Трудилась вплоть до 75 лет. В Лабинск переехала в 2007 году. Долгожительница вырастила двух дочерей, троих внуков, конечно же, у нее много правнуков. Мы благодарны и гордимся людьми, которые посвятили свою жизнь стране, внесли трудовой вклад в годы войны, развивали предприятия в мирное время. Желаю Агнии Васильевне крепкого здоровья и активного долголетия», — цитирует Забураева пресс-служба администрации Краснодарского края.
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