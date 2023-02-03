Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Ветеран труда из Лабинского района Агния Доровикова отметила 100-летний юбилей

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/veteran-truda-iz-labinskogo-rajona-agniya-dorovikova-otmetila-100-letnij-yubilej
Ветеран труда из Лабинского района Агния Доровикова отметила 100-летний юбилей
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Агния Доровикова родилась 3 февраля 1923 года в Перми. В годы Великой Отечественной войны работала на благо Победы, имеет звания «Ветеран труда» (труженик тыла).

Большую часть жизни Агния Доровикова провела в Ростовской области, где работала учетчиком, бухгалтером и обычной рабочей.

С вековым юбилеем ветерана поздравил глава Лабинского района Владимир Забураев.

«Трудилась вплоть до 75 лет. В Лабинск переехала в 2007 году. Долгожительница вырастила двух дочерей, троих внуков, конечно же, у нее много правнуков. Мы благодарны и гордимся людьми, которые посвятили свою жизнь стране, внесли трудовой вклад в годы войны, развивали предприятия в мирное время. Желаю Агнии Васильевне крепкого здоровья и активного долголетия», — цитирует Забураева пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: переехавший на Кубань ветеран Айказ Овсепян рассказал про Сталинградскую битву.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Семь рабочих погибли при пожаре в строительном модуле в Севастополе
Семь рабочих погибли при пожаре в строительном модуле в Севастополе
Кубанские участники СВО выступили против концерта Александра Реввы в Краснодаре
Кубанские участники СВО выступили против концерта Александра Реввы в Краснодаре
СВОи люди: кто из известных россиян участвует в спецоперации на Украине
СВОи люди: кто из известных россиян участвует в спецоперации на Украине
Стоимость строительства крематория в Краснодаре выросла до 300 млн рублей
Стоимость строительства крематория в Краснодаре выросла до 300 млн рублей
Маршрутчик в Краснодаре высадил школьницу с особенностями развития из-за отсутствия наличных
Маршрутчик в Краснодаре высадил школьницу с особенностями развития из-за отсутствия наличных
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Переехавший на Кубань ветеран Айказ Овсепян рассказал про Сталинградскую битву
  2. Леопард-2 и Челленджер-2: сравниваем их с Т-72Б3 и Т-90М
  3. Бард народа — 85 лет Владимиру Высоцкому
  4. В Сочи женщину оштрафовали на 2 тыс. рублей за экстремистскую фразу на корейском языке
  5. Выбежавшего на горнолыжную трассу в Красной Поляне быка вернули хозяину
  6. Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России
Прямой эфир
Мы в соцсетях