Ветеран труда из Лабинского района Агния Доровикова отметила 100-летний юбилей

Агния Доровикова родилась 3 февраля 1923 года в Перми. В годы Великой Отечественной войны работала на благо Победы, имеет звания «Ветеран труда» (труженик тыла).

Большую часть жизни Агния Доровикова провела в Ростовской области, где работала учетчиком, бухгалтером и обычной рабочей.

С вековым юбилеем ветерана поздравил глава Лабинского района Владимир Забураев.

«Трудилась вплоть до 75 лет. В Лабинск переехала в 2007 году. Долгожительница вырастила двух дочерей, троих внуков, конечно же, у нее много правнуков. Мы благодарны и гордимся людьми, которые посвятили свою жизнь стране, внесли трудовой вклад в годы войны, развивали предприятия в мирное время. Желаю Агнии Васильевне крепкого здоровья и активного долголетия», — цитирует Забураева пресс-служба администрации Краснодарского края.

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