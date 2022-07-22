В Туапсинском районе пугающий смерч прошел вдоль берега
Общество
22.07.2022 23:05
Очевидцы сняли на видео жуткий вихрь в темноте в селе Небуг Туапсинского района.
По сообщениям местных жителей, смерч появился в море, прошел вдоль берега, но на сушу не вышел. Поэтому никаких разрушений воронка не принесла. Информации о пострадавших тоже нет.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в крае действует экстренное предупреждение о непогоде. По прогнозу синоптиков, сильные дожди и ветер, а также подъем воды в реках и смерчи над морем ожидаются и в Туапсинском районе.
Для усиления сил в Туапсинский район из Краснодара выехала аэромобильная группировка в составе 40 человек и 8 единиц спецтехники.
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