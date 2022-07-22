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В Туапсинском районе пугающий смерч прошел вдоль берега

Общество
22.07.2022 23:05
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-tuapsinskom-rajone-pugayushhij-smerch-proshel-vdol-berega
В Туапсинском районе пугающий смерч прошел вдоль берега
Фото t.me/love_sochi

Очевидцы сняли на видео жуткий вихрь в темноте в селе Небуг Туапсинского района.

По сообщениям местных жителей, смерч появился в море, прошел вдоль берега, но на сушу не вышел. Поэтому никаких разрушений воронка не принесла. Информации о пострадавших тоже нет.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в крае действует экстренное предупреждение о непогоде. По прогнозу синоптиков, сильные дожди и ветер, а также подъем воды в реках и смерчи над морем ожидаются и в Туапсинском районе.

Для усиления сил в Туапсинский район из Краснодара выехала аэромобильная группировка в составе 40 человек и 8 единиц спецтехники.

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