В Краснодаре после сильного дождя поступило 35 заявок на откачку воды

Фото пресс-службы администрации Краснодара

В краевой столице днем 22 июля прошел сильный ливень практически во всех микрорайонах. На некоторых улицах скопилась дождевая вода.

Всего в Краснодаре после дождя поступило 35 заявок на откачку воды. Для этих целей привлекли 44 человека и 13 единиц техники, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

На ближайшие дни на Кубани действует штормовое предупреждение. По прогнозу синоптиков, в регионе ожидаются сильные дожди и ветер, а также подъем воды в реках и смерчи над морем.

Сильные осадки 22 июля также выпали в селе Мамедова Щель в Сочи и в Туапсе. В Туапсинском районе поднялся уровень воды в реке Цыпка без достижения опасных отметок.

Для мониторинга паводковой ситуации в Сочи и Туапсинском районе привлекли 28 оперативных групп. Краевое управление МЧС работает в режиме «Повышенная готовность».

Для усиления сил в Туапсинский район из Краснодара выехала аэромобильная группировка в составе 40 человек и 8 единиц спецтехники. Также в муниципалитет направилась оперативная группа МЧС с беспилотниками и мобильный узел связи.

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