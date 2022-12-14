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В Туапсинском районе проверили устранение градостроительных нарушений

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-tuapsinskom-rajone-proverili-ustranenie-gradostroitelnyh-narushenij
В Туапсинском районе проверили устранение градостроительных нарушений
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Муниципалитет с рабочим визитом посетили вице-губернатор Краснодарского края Роман Лузинов и первый зампрокурора региона Павел Гвоздев.

«Межведомственная комиссия, работавшая в Туапсинском районе по поручению губернатора Кубани, выявила многочисленные нарушения градостроительного и земельного законодательства, утвердила план мероприятий по их устранению», — напомнил Лузинов.

Он отметил, что сейчас важно усилить контроль за соблюдением сроков исполнения каждого обозначенного пункта. Отдельное внимание уделят подготовке генпланов, а также правилам застройки и землепользования.

Регулярные проверки соблюдения градостроительных норм в Туапсинском районе проводят с июля 2022 года по поручению главы Кубани Вениамина Кондратьева, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Туапсинском районе на 280 земельных участках выявили градостроительные нарушения.

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