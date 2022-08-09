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В Туапсинском районе на 280 земельных участках выявили градостроительные нарушения

Общество
09.08.2022 19:38
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-tuapsinskom-rajone-gradostroitelnye-narusheniya-vyyavili-na-280-zemelnyh-uchastkah
В Туапсинском районе на 280 земельных участках выявили градостроительные нарушения
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Промежуточные итоги выезда межведомственной комиссии в Туапсинский район подвели заместители губернатора Краснодарского края Евгений Наумов и Сергей Болдин.

«На сегодняшний день межведомственная рабочая группа определила более 280 участков с признаками нарушения градостроительного, земельного или природоохранного законодательства. Этот перечень пополняется ежедневно, в том числе благодаря представителям общественности», — заявил Наумов.

Болдин отметил, что рабочая группы обнаружила в Туапсинском районе множественные пересечения территорий поселений с лесными землями.

И.о. главы Туапсинского района Сергей Сидоренко сказал, что держит на личном контроле каждое поступившее поручение. Администрация района будет работать над устранением выявленных замечаний, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Туапсинском районе выявили более 40 территорий, отведенных под незаконное строительство.

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