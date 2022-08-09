В Туапсинском районе на 280 земельных участках выявили градостроительные нарушения
Промежуточные итоги выезда межведомственной комиссии в Туапсинский район подвели заместители губернатора Краснодарского края Евгений Наумов и Сергей Болдин.
«На сегодняшний день межведомственная рабочая группа определила более 280 участков с признаками нарушения градостроительного, земельного или природоохранного законодательства. Этот перечень пополняется ежедневно, в том числе благодаря представителям общественности», — заявил Наумов.
Болдин отметил, что рабочая группы обнаружила в Туапсинском районе множественные пересечения территорий поселений с лесными землями.
И.о. главы Туапсинского района Сергей Сидоренко сказал, что держит на личном контроле каждое поступившее поручение. Администрация района будет работать над устранением выявленных замечаний, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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