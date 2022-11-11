В Туапсинском районе прошла выставка-ярмарка производителей промышленной и сельхоз продукции

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Участниками инфотура стали свыше 30 предприятий промышленности. Кроме того, в презентации приняли участие более 450 представителей сферы туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса.

Продукцию на ярмарке представили пять предприятий промышленности — НПП «Флореаль», «Сервис-Юг-ККМ», «ПищТех», «Юг-Полимер» и «Солнце». Компании продемонстрировали парфюмерию и косметику, санитарно-гигиеническую продукцию и пищевое оборудование.

Выставку посетили 450 представителей торговли, санаторно-курортного и ресторанного бизнеса из Апшеронского, Туапсинского и Белореченского районов и Горячего Ключа. Они ознакомились с продукцией промышленной сферы и протестировали ее. Кроме того, им удалось договориться о поставках с руководством предприятий.

Инфотуры проводятся для наращивания кооперационных связей между производителями и предприятиями сферы туризма, ресторанного и гостиничного бизнеса. Следующая презентация пройдет 24 ноября в Сочи, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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