В Краснодаре клуб «Росмолодежь. Бизнес» провел встречу для молодых предпринимателей

Видео канала «Кубань 24»

На мероприятии те, кто делают первые шаги в мире предпринимательства, смогли пообщаться с представителями крупного бизнеса и завязать полезные связи.

Участники встречи презентовали свои проекты. Приглашенные спикеры, добившиеся успеха в разных сферах — от спортивного маркетинга до ресторанного бизнеса, дали обратную связь по каждому кейсу.

«Если бы пять или шесть лет назад мы говорили о презентации каких-либо идей молодыми предпринимателями, это был бы разброд и шатание. Сегодня я увидел четкую структуру, четкое наполнение», — сказал спортивный предприниматель, первый президент Сообщества выпускников МШУ «Сколково» Владимир Волошин.

«Получили не только обратную связь, но и конкретные инструменты, как нам монетизироваться, а также информацию по дополнительному продвижению», — рассказала амбассадор клуба молодых предпринимателей Марина Гиря.

Участниками клуба молодых предпринимателей могут стать амбициозные и креативные кубанцы в возрасте от 14 до 35 лет, у которых уже есть свой бизнес.

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