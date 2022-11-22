В Туапсинском районе произошел лесной пожар в районе поселка Псебе

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Лесную «термическую точку» обнаружили при помощи системы спутникового мониторинга 22 ноября.

Лесопожарная бригада в 5:00 выехала для проверки информации в составе 6 человек и 2 единиц техники. По прибытии в 7:19 обнаружили задымление со стороны, бригада отправилась к месту пешком из-за отсутствия проезда.

В 9:30 на месте задымления обнаружили возгорание листвы. В 11:00 его квалифицировали как низовой пожар в Ольгинском участковом лесничестве. Для тушения выехали лесопожарные бригады Джубгского, Туапсинского и Горячеключевского филиалов лесопожарного центра в составе 17 человек и 5 единиц техники.

Сейчас проводится комплекс мер по локализации пожара, сообщает ГБУ КК «Краевой лесопожарный центр» в Telegram.

По данным ГУ МЧС по Краснодарскому краю, площадь пожара — 4 га. К тушению привлекли от РСЧС 44 человека и 12 единиц техники, в том числе от МЧС России 10 человек и 2 единицы техники. Угрозы населенным пунктам нет.

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